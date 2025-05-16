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Свердловчане стали чаще делиться трафиком тарифа с родными и близкими

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Свердловчане стали чаще делиться трафиком своего тарифа с родными и близкими. С начала 2025 года число семейных групп выросло на 25%. Отмечается, что чаще всего их организаторами становятся мужчины (61%). Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

Представители сильного пола традиционно уделяют более пристальное внимание сфере технологий и связи, активнее интересуются новыми тарифами и услугами. В «рейтинге джентльменов» Средний Урал входит в топ-15 регионов РФ. Первые строчки занимают жители Таймырского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Чечни, Дагестана и Магаданской области. Здесь наблюдается самый высокий процент мужчин, которые создают «МегаСемьи». В десятку также входят Москва, Сочи, Челябинская область, Удмуртия и Коми.

Женщин среди владельцев семейных групп оказалось на треть меньше — в Свердловской области на них приходится 39% от общего числа организаторов. Такая ситуация характерна почти для всех регионов страны. Нетипичная картина наблюдается лишь в Туве, Калмыкии и Бурятии. При этом в целом дамы стали создавать «мобильные семьи» на 23% активнее по сравнению с началом года.

Абсолютное лидерство в заботе о близких показывают свердловчане в возрасте 35-44 лет, их 42%. Далее следуют жители 45-54 (24%) и 25-34 лет, которые занимают 18%. Молодежь 18-24 лет чаще выступает в роли участника семейной группы — организаторами среди них оказалось всего 4%.

«Возможность поделиться своим тарифом нравится миллионам наших клиентов по всей России. Сервис “МегаСемья” закрывает сразу несколько важных потребностей — забота о наличии связи у родных и рациональный подход к бюджету. Теперь не стоит беспокоиться, что бабушка или ребенок не смогут позвонить или написать в мессенджере — пакетами владельца группы сможет пользоваться вся семья. Кроме этого, участники получают дополнительные гигабайты интернета каждый месяц, чтобы трафика хватило на все цифровые задачи», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Данные аналитиков Облака Mail подтверждают тренд на «семейность» цифровых услуг. Пользователи все чаще создают совместные папки и альбомы — в мае этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Чаще всего о возможности поделиться важными файлами задумываются пользователи в возрасте 35-44 лет, а это 38% аудитории сервиса. На втором месте пользователи 45-54 лет — 23%, далее — 25-34 лет (19%). На молодежь в возрасте 18-24 лет приходится всего 5%.

«Половина подписчиков Облака — это семейные люди, которые активно делятся общими воспоминаниями с близкими. Ежемесячно пользователи создают более 2,5 млн общих папок с миллионами файлов внутри и ценят удобство совместного использования, оставляя выбор за собой: хранить файлы приватно или поделиться ими с близкими. Видя тенденцию к созданию общих пространств, в мае этого года мы запустили “Семейный тариф”. Вместе с ним пользователи смогут создавать совместные папки и альбомы, а также делиться местом и добавлять до трех участников подписки, концентрируясь только на важных семейных событиях», — комментирует данные директор бизнес-юнита Mail Андрей Сумин.

Обычно «мобильная семья» состоит из 2-3 человек — такой вариант актуален в 73% случаев, а средний расход трафика в месяц составляет 18-20 ГБ. МегаСемья позволяет подключить к своему тарифу сразу несколько абонентов, среди которых могут быть как близкие люди, так и M2M-устройства, которые потребляют трафик. Владелец сможет делиться гигабайтами, минутами и смс с участниками, при этом они не будут платить за связь. Можно поделиться не только своим тарифом, но и пользоваться безлимитами на мессенджеры и социальные сети — именно эти бесплатные сервисы стали фаворитами года.
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