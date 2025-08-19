УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:07

«МегаФон» расширил возможности «МегаСемьи»

УрБК, Москва, 18.09.2025. Оператор связи «МегаФон» предоставил абонентам возможность подключать к «МегаСемье» родных людей из любых регионов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Если прежде, этой опцией могли воспользоваться только родственники и друзья абонентов из своего региона или соседних областей, то теперь возможности «МегаСемьи» существенно расширяются. Оператор создал решение, которое позволило модифицировать услугу и предоставил клиентам возможность добавлять в группу участников, зарегистрированных и в других регионах. Это первое предложение такого формата среди крупнейших сотовых компаний страны.

«Объединение в одном тарифе близких людей из разных регионов — это не только реализация сложного технического решения, но и стирание географических границ для наших клиентов. Теперь “МегаСемья” помогает оптимизировать затраты на связь внутри группы, даже если вы живёте на разных концах страны. Мы убеждены, что такое решение поможет нашим клиентам стать ещё ближе», — комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Для подключения опции абоненту нужно в приложении «МегаФона» зайти в раздел «МегаСемья», создать её и указать имя и номер телефона родственника.

«МегаФон» запустил услугу «МегаСемья» в апреле 2023 году. Эта опция позволяет объединять родных и близких в общую группу. Участники могут пользоваться общими пакетами интернета, минут и СМС без дополнительных расходов. Также им доступны общие МегаСилы, включая безлимитные звонки на номера МегаФон, бонусные гигабайты, дополнительные пакеты минут и интернета, а также перенос остатков. В группу можно добавить до пяти человек, при этом к тарифу автоматически добавляются дополнительные гигабайты — до 300 ГБ на всех участников в зависимости от тарифа.

С начала года число пользователей, активно делящихся тарифом, увеличилось почти на 25%. В 58% случаев организаторами «МегаСемьи» становятся мужчины. Наиболее заботливые из них проживают в Таймырском и Ямало-Ненецком АО, Чечне, Дагестане и Магаданской области. Согласно данным аналитиков МегаФона, наиболее активный возраст для создания «МегаСемьи» — от 35 до 44 лет.
