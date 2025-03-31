Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по интересу к турам зарубежных исполнителей. Жители Среднего Урала все чаще хотят совместить путешествие с посещением концертов мировых звезд. Заходить на сайты по продаже билетов свердловчане стали заранее: уже в марте посещаемость ресурсов выросла на 39% по сравнению с февралем. Попасть на шоу артистов чаще всего стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса «Купибилет».Наиболее активно свердловчане искали анонсы концертов Джареда Лето в Казахстане и Эда Ширана в ОАЭ. Также в середине июля, после нашумевшего технологичного шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе, свердловчане стали в 4,2 раза активнее присматриваться к турне этой группы.По данным оператора, среди любителей совместить отдых и живое прослушивание любимых композиций большинство мужчин — они составляют 51% от общего числа интересующихся такими мероприятиями. На женщин в Свердловской области приходится 49% данных.Интенсивнее всех совместить отдых с посещением мирового шоу мечтают жители региона в возрасте 35-44 лет, на них приходится 37% пользователей ресурсов. На втором месте расположились любители музыки 25-34 лет с долей 29%, за ними идут абоненты 45-54 лет (23%). Молодые люди и свердловчане более старшего поколения составляют меньший процент такой аудитории — 9% и 2% соответственно.Отметим, что по данным сервиса «Купибилет», спрос на международные перелеты в период проведения крупных концертов, как правило, возрастает на 10-15% по сравнению с обычными днями. Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователем ресурса «Купибилет» на период выступления мировых артистов, превысила 140 тыс. руб. Они были оформлены на даты выступления Стинга в Объединенных Арабских Эмиратах.