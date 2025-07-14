УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:39

Свердловская область вошла в число регионов с недоступной ипотекой

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Свердловская область вошла в число регионов с максимально недоступной ипотекой для населения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Аналитики пришли к выводу, что Свердловская область хоть и развитый регион, но ипотека для местных жителей одна из самых недоступных в стране из-за сильного разрыва между ценами на жилье и доходами. Также в число субъектов, где невозможно оформить заем на жилье, попали Севастополь, Приморский край, Белгородская, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Самарская и Тюменская области, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

«Анализ показал существенный разрыв в доступности ипотеки между регионами. Это субъекты со слишком высокими ценами на жилье. Либо экономически развитые регионы с дисбалансом цен и доходов, как Свердловская область», — цитируют «Известия» аналитика Венеру Шайдуллину.

Доступность семейной ипотеки по регионам аналитики разделили на несколько категорий: высокая доступность (несмотря на стоимость жилья, высокий уровень зарплат позволяет комфортно обслуживать ипотечные кредиты); средняя доступность (кредит доступен для семей со средним доходом, хотя ипотечные платежи составляют существенную часть бюджета); пограничная доступность (семьям приходится тратить на выплаты чуть больше 30% от дохода); низкая доступность (покупка жилья с использованием льготного кредита практически невозможна без дополнительных источников финансирования).

Доступ к ипотеке с господдержкой, как оказалось, имеют жители северных и дальневосточных регионов с высокими зарплатами: Чукотки, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской области. В числе субъектов с хорошим соотношением зарплат и цен на жилье Забайкальский край, Иркутская область и Якутия, регионы с особыми экономическими условиями — Камчатка и Сахалин.
