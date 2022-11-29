«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах с помощью рефарминга

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. «МегаФон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны. Этого удалось добиться за счет рефарминга — перевода частот, использующихся в сетях связи 2G и 3G, в современном стандарте LTE. Это технология дает возможность без дополнительных ресурсов повысить качество связи благодаря более эффективному управлению частотным спектром, сообщает пресс-служба компании.
Мобильный оператор изучил потребление мобильного трафика во всех регионах и с помощью инструментов Big Data составил прогноз по дальнейшему росту нагрузки. Итоговые данные вошли в основу программы рефарминга.
«Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», — объяснил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.
Помимо рефарминга, инженеры оператора применили и другие способы улучшения услуг в сети четвертого поколения. В Свердловской области это особенно актуально — здесь уже порядка 92% всего трафика приходится на 4G.
В прошлом году «МегаФон» запустил новые базовые станции и модернизировал существующие в самых «качающих» местах Среднего Урала. Это позволило улучшить голосовую связь и мобильный интернет почти для 200 тыс. жителей региона. Покрытие было расширено в густонаселенных районах Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле, Березовском, Верхней Пышме, Богдановиче, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуфимске, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и других населенных пунктах.
Благодаря проведенным работам расширились возможности технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. В Свердловской области таким современным способом совершается уже каждый второй звонок.
Программа рефарминга продолжится в 2023 году.
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Специалисты «МегаФона» осенью улучшили качество связи и интернета для 200 тыс. жителей ...06.09.2022 «МегаФон» запустил по всей России технологию для звонков через Wi-Fi
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. «МегаФон» запустил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi) во всех ...07.07.2022 Мобильный интернет «МегаФона» признан лучшим в России
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Эксперты Ookla присвоили мобильному интернету от «МегаФона» максимальный балл за ...14.03.2018 «МегаФон» запустил новые 4G-базовые станции в 14 городах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. С начала 2018 года «МегаФон» запустил 4G-базовые станции в Сысерти, Березовском, ...30.04.2013 ОАО «МегаФон» ускорило мобильный интернет в спальных районах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Оператор «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета 3G в жилых районах ...