«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах с помощью рефарминга

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. «МегаФон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны. Этого удалось добиться за счет рефарминга — перевода частот, использующихся в сетях связи 2G и 3G, в современном стандарте LTE. Это технология дает возможность без дополнительных ресурсов повысить качество связи благодаря более эффективному управлению частотным спектром, сообщает пресс-служба компании.



Мобильный оператор изучил потребление мобильного трафика во всех регионах и с помощью инструментов Big Data составил прогноз по дальнейшему росту нагрузки. Итоговые данные вошли в основу программы рефарминга.



«Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», — объяснил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.



Помимо рефарминга, инженеры оператора применили и другие способы улучшения услуг в сети четвертого поколения. В Свердловской области это особенно актуально — здесь уже порядка 92% всего трафика приходится на 4G.



В прошлом году «МегаФон» запустил новые базовые станции и модернизировал существующие в самых «качающих» местах Среднего Урала. Это позволило улучшить голосовую связь и мобильный интернет почти для 200 тыс. жителей региона. Покрытие было расширено в густонаселенных районах Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле, Березовском, Верхней Пышме, Богдановиче, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуфимске, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и других населенных пунктах.



Благодаря проведенным работам расширились возможности технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. В Свердловской области таким современным способом совершается уже каждый второй звонок.



Программа рефарминга продолжится в 2023 году.