«МегаФон» ускоряет мобильный интернет на Среднем Урале

«МегаФон» девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета по результатам исследования международной компании Ookla за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
«МегаФон» также продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.
В Свердловской области в первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания составила 35,35 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 528,4 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Екатеринбурге — медианная скорость скачивания здесь равна 43,09 Мбит/с, а также в Первоуральске — 44,25 Мбит/с. Это также самые высокие значения среди всех операторов.
Такие результаты стали итогом развития сети в регионе. С начала этого года в Свердловской области инженеры компании модернизировали и построили более 350 базовых станций. Улучшения коснулись Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Среднеуральска и многих других населенных пунктов. Изменения также затронули ключевую автомагистраль М-12 («Восток») и «УГМК-Арену».
В целом по стране в ходе исследования аналитики Ookla проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest. Медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили «МегаФону» подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.
При оценке покрытия специалисты провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км м. по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру «МегаФон» четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.
«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить еще два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.
«МегаФон» совместно с БЮРО 1440 также планирует развивать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки. Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»