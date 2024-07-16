«МегаФон» ускоряет мобильный интернет на Среднем Урале

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«МегаФон» девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета по результатам исследования международной компании Ookla за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора.«МегаФон» также продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.В Свердловской области в первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания составила 35,35 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 528,4 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Екатеринбурге — медианная скорость скачивания здесь равна 43,09 Мбит/с, а также в Первоуральске — 44,25 Мбит/с. Это также самые высокие значения среди всех операторов.Такие результаты стали итогом развития сети в регионе. С начала этого года в Свердловской области инженеры компании модернизировали и построили более 350 базовых станций. Улучшения коснулись Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Среднеуральска и многих других населенных пунктов. Изменения также затронули ключевую автомагистраль М-12 («Восток») и «УГМК-Арену».В целом по стране в ходе исследования аналитики Ookla проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest. Медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили «МегаФону» подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.При оценке покрытия специалисты провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км м. по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру «МегаФон» четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить еще два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.«МегаФон» совместно с БЮРО 1440 также планирует развивать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки.