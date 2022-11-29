«МегаФон» поставил новые интернет-станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. «МегаФон» расширил емкость сети и запустил новые базовые станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга. Кроме того, у местных жителей стала стабильнее работать голосовая связь, сообщает пресс-служба сотового оператора.



По словам специалистов, работы по улучшению покрытия также провели вблизи торгово-развлекательного комплекса «Карнавал» и в центре города. Новые скорости мобильного интернета смогут оценить посетители Дворца игровых видов спорта и киноконцертного театра «Космос». Также представили компании уточняют, что качество телеком-услуг подросло и в районе Сибирского тракта. Указанные локации попали в список оперативных улучшений как одни из самых «качающих» в регионе.



«В Екатеринбурге живут наши самые активные интернет-пользователи на Урале, и около 90% трафика они генерят в сети 4G. С помощью инструментов Big Data мы оперативно определяем список мест, где фиксируется повышенная нагрузка, и проводим расширение емкости сети. По результатам наших замеров, за полгода средняя скорость 4G-интернета в мегаполисе увеличилась на 30%», — подчеркнул технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.



По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, максимальные скорости передачи данных в городе сегодня достигают 90 Мбит/с.



Ранее техническая служба оператора провела мероприятия на Уралмаше, в Парковом, в районе Объездной дороги, Базового переулка, Московского тракта, Уктуса, Компрессорного и Птицефабрики. Они помогли снять нагрузку с уже существующих объектов и сохранить скорость интернета при растущих объемах трафика.



Отмечается, что помимо Екатеринбурга инженеры поработали над качеством телеком-услуг и в городах области. Так, сеть связи была улучшена в Нижнем Тагиле в районе улиц Береговая — Краснокаменская, коллективного сада «Березка», а также в Верхней Салде на улицах Чкалова и Районная.