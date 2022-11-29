«МегаФон» поставил новые интернет-станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. «МегаФон» расширил емкость сети и запустил новые базовые станции 4G в Академическом районе и микрорайоне Светлый Екатеринбурга. Кроме того, у местных жителей стала стабильнее работать голосовая связь, сообщает пресс-служба сотового оператора.
По словам специалистов, работы по улучшению покрытия также провели вблизи торгово-развлекательного комплекса «Карнавал» и в центре города. Новые скорости мобильного интернета смогут оценить посетители Дворца игровых видов спорта и киноконцертного театра «Космос». Также представили компании уточняют, что качество телеком-услуг подросло и в районе Сибирского тракта. Указанные локации попали в список оперативных улучшений как одни из самых «качающих» в регионе.
«В Екатеринбурге живут наши самые активные интернет-пользователи на Урале, и около 90% трафика они генерят в сети 4G. С помощью инструментов Big Data мы оперативно определяем список мест, где фиксируется повышенная нагрузка, и проводим расширение емкости сети. По результатам наших замеров, за полгода средняя скорость 4G-интернета в мегаполисе увеличилась на 30%», — подчеркнул технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.
По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, максимальные скорости передачи данных в городе сегодня достигают 90 Мбит/с.
Ранее техническая служба оператора провела мероприятия на Уралмаше, в Парковом, в районе Объездной дороги, Базового переулка, Московского тракта, Уктуса, Компрессорного и Птицефабрики. Они помогли снять нагрузку с уже существующих объектов и сохранить скорость интернета при растущих объемах трафика.
Отмечается, что помимо Екатеринбурга инженеры поработали над качеством телеком-услуг и в городах области. Так, сеть связи была улучшена в Нижнем Тагиле в районе улиц Береговая — Краснокаменская, коллективного сада «Березка», а также в Верхней Салде на улицах Чкалова и Районная.
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Специалисты «МегаФона» осенью улучшили качество связи и интернета для 200 тыс. жителей ...01.08.2022 «МегаФон» улучшил качество интернета для 300 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. «МегаФон» обновил и установил новые 4G-станции в 31 населенном пункте Свердловской ...05.08.2019 «МегаФон» улучшил качество телеком-инфраструктуры сети 4G на Урале
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. «МегаФон» создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных, ...25.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в 17 населенных пунктах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. «МегаФон» объявляет о реализации нового этапа развития сети в Свердловской области. В ...30.04.2013 ОАО «МегаФон» ускорило мобильный интернет в спальных районах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Оператор «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета 3G в жилых районах ...