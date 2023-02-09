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«МегаФон»: Жители Среднего Урала предпочитают отдых на горных курортах Кавказа и Южного Урала

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Свердловчане выбирают отдых на горных курортах Кавказа и Южного Урала. В пятерку наиболее популярных горных курортов входят Роза Хутор, Красная Поляна, Лаура, Банное и Абзаково, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Согласно обезличенному мобильному интернет-трафику абонентов сотового оператора, на склоны Адлерского района отправилось 55% туристов, еще 27% выбрали для катания Южный Урал. В совокупности горнолыжники региона прокачали на курортах около 25 тыс. гигабайт фото и видео. Такого объема данных хватит, чтобы сделать и переслать свыше 5 млн фото.

В целом по стране наибольшей популярностью продолжает пользоваться Красная Поляна. По итогам января-ноября 2023 года мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте оказался Шерегеш (+35%), на третьем — Роза Хутор (+13%). В пятерку лидеров среди горных курортов также попали Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

У жителей страны уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях за год вырос на четверть. На фоне возрастающего объема трафика специалисты «МегаФона» провели модернизацию сети к началу зимнему сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной Поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта — до 280 Мбит/c.

«Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция «МегаФона» из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c», — говорится в сообщении.

Согласно данным «МегаФона», отдых в горах в основном предпочитают мужчины: они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).
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