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«МегаФон»: Горнолыжники из Свердловской области чаще всего посещали курорты Пермского край и Башкирии

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Этой зимой самыми популярным горнолыжными курортами для жителей Свердловской области стали «Губаха» в Пермском крае и «Банное» в Башкирии. В совокупности там отдыхала почти половина любителей горных лыж и сноубордов. Также спросом пользовались «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Лаура» в Сочи, «Абзаково» и «Мраткино» в Башкортостане, «Нечкино» в Удмуртии и «Приэльбрусье», сообщает пресс-служба «МегаФона» на основе анализа трафика абонентов в новогодние каникулы.

Свердловская область, в свою очередь, оказалась привлекательной для путешественников из Уфы, Москвы и Казани — оттуда на Средний Урал приехали 20% туристов. Также активный турпоток идет из Перми, Челябинска, Сургута, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска и Самары.

Среди горнолыжников 58% составили мужчины. Средний возраст выбравших активный отдых — 25-44 года.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Чаще всего они общались в соцсетях и мессенджерах и смотрели видео — на эти активности пришлось более 60% от общего трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, TikTok и Telegram — вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

В прошлом году «МегаФон» улучшил покрытие на ключевых курортах — «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах и маршрутах восхождения. В районе Уктуса, Пильной, Лиственной, Волчихи, Ежовой, Долгой, Белой, Теплой в Свердловской области к повышенной нагрузке были подготовлены свыше десятка базовых станций оператора.

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