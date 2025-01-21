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21.01.2025

45% горнолыжников из Свердловской области в новогодние каникулы посетили Шерегеш

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. 45% любителей активного зимнего отдыха из Свердловской области в новогодние каникулы посетили Шерегеш, еще 42% предпочли горнолыжные курорты Сочи, а 6% отправились на Эльбрус. Об этом говорится в совместном исследовании компании «МегаФон» и Корпорации Туризм.РФ.

Согласно данным анализа поездок с 30 декабря 2024 года года по 17 января 2025 года, Свердловская область стала лидером в УрФО по числу лыжников и сноубордистов, посетивших горный кластер Сочи. Отмечается также рост интереса к активному зимнему отдыху среди жителей региона в целом.


В целом по стране трассы Сочи и Шерегеша также повысили свою популярность, как и другие горные курорты. Турпоток в горы Сочи вырос вдвое по сравнению с прошлыми новогодними каникулами, в Шерегеш — на 28%. Приток туристов на курорты Северного Кавказа составил 32% год к году, а на Манжерок в Республике Алтай — 21%.

Согласно данным Туризм.РФ, увеличение спроса на активный зимний отдых привело к интенсивному развитию туробъектов на горных курортах.

Еще одним популярным типом отдыха на новогодние праздники стал санаторный отдых. Здесь лидирует Ставропольский край. Количество отдыхающих в Пятигорске и Кисловодске увеличилось год к году на 13% и 11% соответственно. Также выросло количество посетителей санаториев Воронежа, Читы и Саратова (на 50%, 25% и 9% соответственно).

Инвестиции в туризм в России за девять месяцев 2024 года выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 652 млрд. За целый год они выросли в 1,5 раза. Аналитики Туризм.РФ. отмечают, что данный рост наблюдается во многом благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В настоящий момент в стадии реализации находятся 239 проектов только по программе льготного кредитования. Общий объем инвестиций по ним составляет 1,2 трлн руб.
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