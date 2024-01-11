Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...10.07.2023 «МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала ...07.07.2023 «МегаФон» увеличил скорость интернета в 3,5 раза в екатеринбургском метро
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Сотрудники «МегаФона» проанализировали обезличенные данные с базовых станций ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...09.08.2018 «МегаФон» запустил в аэропорту Кольцово интернет со скоростью 300 Мбит/с
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Инженеры компании «МегаФон» ускорили indoor базовые станции «Лайнер» и «Небо» в двух ...