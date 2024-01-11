Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора «МегаФон» в екатеринбургском аэропорту Кольцово выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество голосовых вызовов — на 38%. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.



Благодаря переоборудованию базовых станций в аэропорту, средняя скорость передачи данных выросла примерно в 2,5 раза — до 90 Мбит/с. «Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тыс. минут видеозвонков», — рассказали в пресс-службе оператора связи. Объем авиапассажиров — абонентов «МегаФона», посетивших Кольцово в январе 2024 года, вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«В некоторых точках здания аэропорта и на улице скорость скачивания данных может превышать 100 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.