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«МегаФон» ввел в эксплуатацию более 200 базовых станций на ключевых автотрассах страны

УрБК, Москва, 26.03.2025. «МегаФон» ввел в эксплуатацию более 200 базовых станций на ключевых магистралях страны М11 («Нева»), М12 («Восток») и М4 («Дон»). Работы прошли в рамках очередного этапа модернизации сети оператора на федеральных автотрассах. Благодаря новому оборудованию было обеспечено полное LTE-покрытие магистрали «Нева» и участка «Востока» от Москвы до Казани. Также удалось обеспечить сетью 4G более 90% трассы «Дон». Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

«МегаФон» ввел в эксплуатацию более 200 базовых станций на ключевых автотрассах страны

На трассе «Восток» было запущено 140 базовых станций. Благодаря этому 4G теперь работает на всем протяжении маршрута со средней скоростью 30 Мбит/с. Новые объекты, установленные на трассе «Нева», позволили получить на всем протяжении магистрали устойчивое соединение на скорости до 45 Мбит/с. Благодаря расширению покрытия сети 4G теперь LTE доступно на большей части магистрали «Дон».

«Обеспечение непрерывности работы цифровых сервисов вдоль федеральных автомагистралей является одной из стратегических целей компании. Мы добились полного покрытия сетью 4G трассы М11 от Москвы до Санкт-Петербурга и М12 от Москвы до Казани. В ближайших планах — запуск сети 2G/4G от Казани до Екатеринбурга. Мы изменили подход к строительству сетей вдоль новых дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно во время передвижения. Работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры играют важную роль для развития интеллектуальной транспортной системы в стране и регулированию транспортных потоков в будущем», — сообщил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Отметим, что на федеральных трассах выросло потребление трафика VK и RuTube (+8-9% и +4-5% год к году соответственно), а также онлайн-кинотеатров (+4%).
Мобильным интернетом на главных магистралях чаще пользуются мужчины (годовой прирост пользователей +53%). С точки зрения возрастной категории больше всего любителей поездок оказалось среди абонентов 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). Также выросли доли абонентов 36-45 лет (+24% пользователей, +42% трафика) и 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). В течении пяти лет ожидается рост турпоездок на транспорте, что должно кратно увеличить объем трафика.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»
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