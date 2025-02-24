«МегаФон» запустил сеть 4G на новой ледовой арене в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. «МегаФон» запустил сеть 4G на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Скорость мобильного интернета на площадке достигает 80 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Установленное оператором на спортивном объекте оборудование позволяет обеспечить устойчивый сигнал внутри всего комплекса, гарантирует высокую скорость интернет-соединения и необходимую емкость сети. Базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах и поддерживает технологию MIMO 4?4, позволяющую принимать сигналы от большого количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи.



По данным оператора, в день открытия «УГМК-Арены» 10 марта зрители и сотрудники прокачали объем трафика, равный просмотру тысячи хоккейных матчей в режиме онлайн.



«Наша команда обладает большой экспертизой в организации индор-покрытия масштабных локаций. Такое оборудование гарантирует устойчивое 4G-покрытие на «Екатеринбург-Арене», в спортивном комплексе «Уралец» и на площадке «Екатеринбург-Экспо». Теперь подобный объект появился и на крупнейшей ледовой арене Урала. Уверены, что она станет знаковым местом для хоккейных болельщиков, ценителей других видов спорта и искусства — всех гостей мероприятий. Зрители, спортсмены и сотрудники ледовой арены смогут делиться впечатлениями и вести онлайн-трансляции в высоком качестве, пользоваться современными цифровыми услугами», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.