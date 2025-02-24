«МегаФон» запустил сеть 4G на новой ледовой арене в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. «МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити — в башне «Исеть» и ...20.12.2024 «МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. «МегаФон» развернул сеть 4G в ЖК «Новокольцовский». Теперь новоселам из жилого ...15.10.2024 «МегаФон» в нескольких районах Каменска-Уральского Свердловской области установил новое оборудование с технологией VoLTE
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «МегаФон» в нескольких районах города Каменска-Уральского Свердловской области ...25.12.2014 «МегаФон» запустил LTE-Advanced на Урале
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2014. Компания «МегаФон» первой на Урале запустила мобильный интернет по технологии ...06.09.2013 ОАО «МегаФон» улучшило качество связи к началу сезона игр для болельщиков «Автомобилиста»
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2013. ОАО «МегаФон» в преддверии начала сезона Континентальной хоккейной лиги провело работы ...