На горнолыжном курорте «Пильная Парк» в Первоуральске улучшили интернет

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. «МегаФон» развернул сеть 4G в ЖК «Новокольцовский». Теперь новоселам из жилого ...15.10.2024 «МегаФон» в нескольких районах Каменска-Уральского Свердловской области установил новое оборудование с технологией VoLTE
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «МегаФон» в нескольких районах города Каменска-Уральского Свердловской области ...29.07.2024 В восьми населенных пунктах Свердловской области появились новые базовые станции «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...07.12.2023 «МегаФон»: Жители Среднего Урала предпочитают отдых на горных курортах Кавказа и Южного Урала
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Свердловчане выбирают отдых на горных курортах Кавказа и Южного Урала. В пятерку ...09.06.2014 ОАО «МегаФон» повысило скорость Интернета для жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. ОАО «МегаФон» повысило скорость Интернета для жителей Свердловской области, сообщает ...