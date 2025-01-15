На горнолыжном курорте «Пильная Парк» в Первоуральске улучшили интернет

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование недалеко от популярного горнолыжного склона «Пильная Парк» в Первоуральске. Теперь скорость мобильного интернета в данной локации достигает 70 Мбит/с, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Установленный инфраструктурный объект связи обеспечивает для жителей поселка Молодежный устойчивый сигнал 4G на высоких скоростях. Ранее базовая станция была запущена на самом горнолыжном курорте.



C начала этого года, после установки базовой станции, абоненты уже скачали объем данных, сопоставимый почти с 180 тыс. минут видеозвонков в мессенджерах. Максимальная скорость передачи данных достигает 77 Мбит/с, новая базовая станция гарантирует жителям поселка уверенное покрытие и работу мобильной сети даже в период пиковых нагрузок. Например, в праздничные зимние дни, когда многие проводят свободное время на природе, на своих дачных участках или горнолыжном склоне.



«Новая базовая станция обеспечит высокоскоростной интернет для жителей Молодежного и тех, кто едет отдохнуть на горнолыжном курорте “Пильная Парк”. Для нас важно расширять покрытие и обеспечивать высокие скорости мобильного интернета в популярных местах отдыха и поселках, куда свердловчане любят выезжать в свободное время. Востребованность качественной мобильной связи подтверждают и наши данные: 1 января количество абонентов в поселке выросло на 39% по сравнению со средними данными за месяц», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.



Напомним, в прошлом году телеком-оператор построил более 45 новых и модернизировал более 1,2 тыс. существующих объектов связи в крупных городах и небольших населенных пунктах региона.