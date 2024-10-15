УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:53

«МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. «МегаФон» развернул сеть 4G в ЖК «Новокольцовский». Теперь новоселам из жилого комплекса на юго-востоке Екатеринбурга доступен интернет на скорости 75 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.

Новое телеком-оборудование, установленное специалистами «МегаФона», работает в нескольких диапазонах частот LTE. Это позволяет сигналу проходить через плотную застройку и обеспечивает высокую скорость интернет-соединения.

Ранее в 2023 году «МегаФон» установил в новом районе, расположенном на Новокольцовском тракте, базовые станции, обеспечивающие стабильный сигнал.

«МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»
Изображение предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«Наши специалисты анализируют потребность жителей новостроек в мобильном интернете и устанавливают оборудование, которое обеспечивает комфортные скорости для работы и проведения досуга в сети даже в период пиковых нагрузок. В общей сложности с начала этого года «МегаФон» модернизировал более 1 тыс. 200 телеком-объектов в крупных городах и небольших населенных пунктах региона», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Аналитики компании сообщили, что за первый месяц работы базовой станции через нее прошел объем данных, который можно сопоставить с просмотром 25 тысяч 30-минутных роликов в высоком качестве, или 41 тыс. часов видеозвонков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.10.2024 «МегаФон» в нескольких районах Каменска-Уральского Свердловской области установил новое оборудование с технологией VoLTE

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «МегаФон» в нескольких районах города Каменска-Уральского Свердловской области ...

11.09.2024 Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от ...

29.07.2024 В восьми населенных пунктах Свердловской области появились новые базовые станции «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...

15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...

15.11.2023 «МегаФон» установил новое оборудование в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Сотовая связь в екатеринбургском районе Академический стала стабильнее, а скорость ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России22.11.2024Михаил Хорьков о конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»
Архив новостей
Декабрь 2024 (447)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18