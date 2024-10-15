«МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «МегаФон» в нескольких районах города Каменска-Уральского Свердловской области ...11.09.2024 Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от ...29.07.2024 В восьми населенных пунктах Свердловской области появились новые базовые станции «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...15.11.2023 «МегаФон» установил новое оборудование в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Сотовая связь в екатеринбургском районе Академический стала стабильнее, а скорость ...