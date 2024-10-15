«МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»

Изображение предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. «МегаФон» развернул сеть 4G в ЖК «Новокольцовский». Теперь новоселам из жилого комплекса на юго-востоке Екатеринбурга доступен интернет на скорости 75 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.Новое телеком-оборудование, установленное специалистами «МегаФона», работает в нескольких диапазонах частот LTE. Это позволяет сигналу проходить через плотную застройку и обеспечивает высокую скорость интернет-соединения.Ранее в 2023 году «МегаФон» установил в новом районе, расположенном на Новокольцовском тракте, базовые станции, обеспечивающие стабильный сигнал.«Наши специалисты анализируют потребность жителей новостроек в мобильном интернете и устанавливают оборудование, которое обеспечивает комфортные скорости для работы и проведения досуга в сети даже в период пиковых нагрузок. В общей сложности с начала этого года «МегаФон» модернизировал более 1 тыс. 200 телеком-объектов в крупных городах и небольших населенных пунктах региона», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.Аналитики компании сообщили, что за первый месяц работы базовой станции через нее прошел объем данных, который можно сопоставить с просмотром 25 тысяч 30-минутных роликов в высоком качестве, или 41 тыс. часов видеозвонков.