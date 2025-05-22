«МегаФон» улучшил качество связи в городе Полевском

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. «МегаФон» модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в трех локациях города Полевского Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»Новые объекты связи появились в микрорайонах Зеленый Бор-2, Березовая Роща, а также в районе Дворца спорта и городского парка культуры и отдыха. Теперь абоненты смогут пользоваться цифровыми сервисами на средней скорости около 70 Мбит/с.Запущенные базовые станции обеспечат стабильный сигнал связи для десятков тысяч человек, которые смогут оперативно загружать контент в соцсетях, общаться с друзьями, проходить обучение онлайн и смотреть видео в высоком разрешении даже во время пиковых нагрузок.В двух микрорайонах Полевского, а также рядом с парком культуры и отдыха установлены базовые станции, которые работают сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет увеличить емкость сети и обеспечить уверенное проникновение сигнала внутри зданий.Установка оборудования в парковой зоне — это еще и вклад в комфортный отдых жителей Полевского. Теперь во время прогулок абоненты моментально смогут делиться фото и видео, вызывать такси или слушать любимую музыку во время пробежки.«Для нас важно, чтобы жители региона могли пользоваться всеми цифровыми сервисами независимо от того, находятся они в центре мегаполиса или в спальном районе небольшого города. Запуск новых базовых станций сразу в трех локациях Полевского — это наш отклик на запрос абонентов. Жители микрорайонов Зеленый Бор-2 и Березовая Роща активно пользуются мобильным интернетом и, отвечая на растущий тренд потребления, мы модернизируем существующие и строим новые базовые станции, создаем комфортную среду для работы и отдыха. Ранее работы по модернизации оборудования уже были проведены в районе улицы Бажова и в микрорайоне Зеленый Бор-2», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.В общей сложности с начала года специалисты компании построили и модернизировали уже более 350 объектов связи на Среднем Урале.