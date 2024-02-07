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ЦБ отмечает замедление темпов роста цен в России

УрБК, Москва, 21.03.2025. Аналитики Банка России отмечают замедление темпов роста цен в России. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

По данным ЦБ, в январе-феврале темпы роста цен, скорректированные на сезонность, замедлились до 9,1% в годовом исчислении по сравнению с 12% в IV квартале 2024 года. Базовая инфляция за аналогичный период снизилась с 12,1% до 10,2%.

Также отмечается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что, в том числе, связано с укреплением рубля.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в феврале составила 10,9%. Продовольственные товары за год подорожали на 12,57%, непродовольственные — на 7,64%, услуги — на 14,03%.
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