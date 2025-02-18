Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 10,9%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Инфляция на Среднем Урале в январе 2025 года составила 10,60% по сравнению с ...15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%
Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — ...15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...