Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 10,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе— 10,6%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 12,57%, непродовольственные — на 7,64%, услуги — на 14,03%. Потребительские цены в феврале выросли на 1,27% по сравнению с предыдущим месяцем.

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