В Минэкономразвития отмечают замедление темпов роста российской экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, заявил, что опережающие ...04.03.2025 Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики
УрБК, Москва, 04.03.2025. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, ...28.02.2025 Минэк перечислил риски для российской экономики в 2025 году
УрБК, Москва, 28.02.2024. Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова назвала ключевые риски для российской ...06.09.2022 Минэкономразвития рассчитывает на возврат российской экономики к росту уже к концу 2022 года
УрБК, Москва, 06.09.2022. Российская экономика может вернуться к росту (в месячном выражении) к концу 2022-го — началу ...08.09.2021 Минэкономразвития улучшило прогноз роста экономики РФ в текущем году до 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3,8 ...