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Вчера, 18:01

В Минэкономразвития отмечают замедление темпов роста российской экономики

УрБК, Москва, 18.03.2025. Российская экономика сохраняет тенденцию к росту, однако его темпы постепенно снижаются. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет ТАСС.

«Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий «ключ» ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — сказал М. Решетников.

По его словам, главная задача для властей сейчас — поддерживать инвестиционный ритм.

Ранее в Минэкономразвития назвали ключевые риски для российской экономики в 2025 году. Это нехватка квалифицированных специалистов, снижение деловой активности и инвестиций, усиление санкционного давления, а также неопределенность в развитии глобальной экономики.
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