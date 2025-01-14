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Минэк перечислил риски для российской экономики в 2025 году

УрБК, Москва, 28.02.2024. Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова назвала ключевые риски для российской экономики в 2025 году, пишут «Ведомости».

Она отметила, что основными рисками являются нехватка квалифицированных специалистов, снижение деловой активности и инвестиций, усиление санкционного давления, а также неопределенность в развитии глобальной экономики.

По мнению Полины Крючковой, в текущем году экономика страны выйдет на сбалансированные темпы роста, но важно предотвратить ее переохлаждение, чтобы производственный потенциал мог удовлетворять спрос со стороны населения, бизнеса и государства.
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