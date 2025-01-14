Минэк перечислил риски для российской экономики в 2025 году

УрБК, Москва, 13.01.2025. Темпы роста зарплат в России в 2025 году замедлятся по сравнению с предыдущим годом, пишут ...11.01.2023 Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году
Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская экономика сократится на ...11.01.2023 Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году
УрБК, Москва, 11.01.2023. Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская ...23.09.2016 Председатель Центробанка считает внутренние риски ключевыми для российской экономики
Внутренние риски остаются ключевыми для российской экономики. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина ...23.09.2016 Председатель Центробанка считает внутренние риски ключевыми для российской экономики
УрБК, Москва, 23.09.2016. Внутренние риски остаются ключевыми для российской экономики. Об этом председатель Банка ...