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Вчера, 17:24

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в марте снизился до 48,2 пункта

УрБК, Москва, 01.04.2025. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в марте 2025 года снизился до уровня 48,2 пунктов, тогда как в феврале этот показатель составлял 50,2 пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

«Ухудшение состояния сектора стало первым с сентября прошлого года и самым сильным с апреля 2022 года», — говорится в исследовании.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.

Ранее в Минэкономразвития рассказывали, что отмечают признаки замедления темпов роста российской экономики.

«Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий «ключ» ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — отмечал глава ведомства Максим Решетников.
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