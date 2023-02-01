Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц вырос на 1 пункт

УрБК, Москва, 01.03.2023. По итогам февраля 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих отраслях вырос до отметки в 53,6 пункта против 52,6 пункта в январе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.
«Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 53,6 пункта в феврале по сравнению с 52,6 пункта в январе. Последние данные свидетельствовали о твердом оздоровлении российского производственного сектора, которое было самым заметным чуть более чем за шесть лет. Подъем продлил текущую последовательность роста до десяти месяцев», — говорится в сообщении.
Отметим, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
Ранее сообщалось, что индекс PMI сферы услуг в России за январь вырос до 48,7 пункта.
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