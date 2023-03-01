Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта

УрБК, Москва, 03.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей снизился до отметки в 53,2 пункта против 53,6 пункта в феврале. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.



Снижение индекса говорит о значительном улучшении условий деятельности в производственном секторе страны.



«Хотя темпы роста снизились по сравнению с февралем, они были одними из самых высоких с января 2017 года», — говорится в сообщении.



Отметим, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.