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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей снизился до отметки в 52,6 пункта против 53,2 пункта в марте. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.

Снижение индекса говорит об умеренном улучшении условий деятельности в производственном секторе страны. Хотя темпы роста снижаются второй месяц подряд и стали самыми низкими с января.

Отметим, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.

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