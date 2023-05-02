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Сегодня, 12:59

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до 52,6 пункта в июне, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство S&P Global.

«Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52,6 пункта в конце II квартала, снизившись с 53,5 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении условий деятельности в российском производственном секторе, хотя и самым слабым с октября прошлого года», — говорится в сообщении.

Отметим, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
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