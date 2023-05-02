Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта

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УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта

По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей снизился до отметки в 53,2 ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта

УрБК, Москва, 03.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 50,7 пункта против 52 в сентябре. Об ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 50,7 пункта ...