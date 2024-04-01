Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года составил 55,7 пункта после 54,7 пункта в ...

УрБК, Москва, 01.04.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года составил 55,7 ...

УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 51,7 пункта

УрБК, Москва, 05.07.2022. По итогам июня 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...