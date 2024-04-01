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Вчера, 15:03

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта

УрБК, Москва, 01.07.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.

По данным аналитиков, этот рост был самым быстрым за последние три месяца, что свидетельствует о подъеме в российском производственном секторе.

Напомним, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.
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