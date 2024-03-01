Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 55,7 пункта

УрБК, Москва, 01.04.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года составил 55,7 ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 пункта после 52,4 пункта в ...