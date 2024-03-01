Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 55,7 пункта

УрБК, Москва, 01.04.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года составил 55,7 ...01.03.2024 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 пункта после 52,4 пункта в ...01.03.2024 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта
УрБК, Москва, 01.03.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 ...01.11.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта
УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта
УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...