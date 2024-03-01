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Вчера, 13:03

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 55,7 пункта

УрБК, Москва, 01.04.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте 2024 года составил 55,7 пункта после 54,7 пункта в феврале. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование S&P Global.

Согласно данным аналитиков, активность в российском производственном секторе в марте росла самыми быстрыми темпами почти за 18 лет.

Кроме того, производственный сектор страны увеличивал число новых рабочих мест рекордными с ноября 2000 года темпами.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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