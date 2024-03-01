Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 55,7 пункта

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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

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