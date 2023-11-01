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Вчера, 14:41

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта

УрБК, Москва, 01.03.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 пункта после 52,4 пункта в январе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование S&P Global.

Согласно данным аналитиков, сектор производства товаров продемонстрировал лучшие показатели роста за последние 13 лет, сравнявшись с уровнем января 2017 года.

Кроме того, в экономике РФ наблюдается увеличение числа новых заказов — темпы их прироста стали самыми быстрыми с марта 2011 года.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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