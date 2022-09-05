Индекс деловой активности сферы услуг в России в январе вырос до 48,7 пункта

УрБК, Москва, 03.02.2023. По итогам января 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 48,7 пункта против 45,9 пункта в декабре 2022 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.
«Российские поставщики услуг зафиксировали незначительное снижение объемов производства на фоне сообщений о снижении спроса со стороны клиентов в результате снижения покупательной способности. Тем не менее, темпы сокращения замедлились и стали самыми низкими в текущей четырехмесячной последовательности снижения», — говорится в исследовании.
Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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