Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта

По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 58,1 пункта против 53,1 пункта в феврале. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.
«Последние данные свидетельствуют о заметном росте производства в российском секторе услуг, причем темпы роста были самыми высокими за последние два с половиной года», — говорится в исследовании.
Отмечается, что причинами расширения деловой активности стали укрепление спроса и дальнейший рост новых заказов.
Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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