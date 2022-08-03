Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта

По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 58,1 пункта против 53,1 пункта в феврале. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.



«Последние данные свидетельствуют о заметном росте производства в российском секторе услуг, причем темпы роста были самыми высокими за последние два с половиной года», — говорится в исследовании.



Отмечается, что причинами расширения деловой активности стали укрепление спроса и дальнейший рост новых заказов.



Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.