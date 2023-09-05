УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:41

Индекс деловой активности обрабатывающих производств России продолжает находиться на спаде

УрБК, Москва, 01.09.2025. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих производств России с июля по август 2025 года вырос с 47 до 48,7 пункта, что ниже необходимого параметра в 50 пунктов. Это следует из исследования S&P Global.

Значения PMI выше 50 пунктов сигнализируют о подъеме деловой активности, в то время как показатели ниже этой отметки указывают на ее спад. Сокращение деловой активности в данном секторе объясняется продолжающимся падением объемов производства и числа новых заказов, хотя темпы этого снижения и замедлились. В то же время, индикатор занятости в отрасли вновь начал демонстрировать рост.

В августе наблюдалось уменьшение количества новых экспортных заказов, которое стало пятым за последние шесть месяцев. По словам представителей компаний, неустойчивый потребительский спрос препятствует увеличению экспортных продаж.

Прогнозы компаний относительно объемов производства на ближайшие 12 месяцев стали более оптимистичными, о чем говорит увеличение инвестиций в рекламные кампании и вывод на рынок инновационных продуктов. На фоне позитивных ожиданий российские предприятия обрабатывающей сферы в августе наняли наибольшее количество новых сотрудников на полную ставку с июля 2024 года.

Российские производители отмечают, что позитивная динамика валютных курсов и снижение спроса на сырье привели к ослаблению ценового давления в августе. Рост цен на сырье был минимальным с февраля 2009 года.
