УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:00

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта

УрБК, Москва, 27.12.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2024 года составил 50,8 пункта против 51,3 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global, пишет ТАСС.

По оценкам аналитиков, хотя индекс снижается уже второй месяц подряд, темпы роста новых экспортных заказов превышают темпы увеличения общего объема новых продаж.

«Расширение сотрудничества с соседними странами привело к увеличению новых продаж из-за рубежа, которые увеличиваются пятый месяц подряд», — отмечают аналитики.

Напомним, что значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, тогда как показатель ниже этой отметки говорит о ее снижении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.03.2024 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 пункта после 52,4 пункта в ...

01.03.2024 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 54,7 пункта

УрБК, Москва, 01.03.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 ...

01.11.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...

02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...

03.04.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта

По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей снизился до отметки в 53,2 ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га02.12.2024Марина Рябова: Часть граждан по-прежнему платят налоги в самый последний момент04.12.2024Андрей Корюков: Екатеринбург увеличит расходы на городской транспорт05.12.2024Дарья Комарова: Фотография — безусловный агент влияния12.12.2024Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров с января 2025 года вырастет на 7,3%
Архив новостей
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1