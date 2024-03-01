Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта

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УрБК, Москва, 01.03.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года составил 54,7 ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...

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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 53,2 пункта

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