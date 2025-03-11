В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 13 марта состоится лекция «Павел ...11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...05.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 6 марта состоится лекция ...28.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...19.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...