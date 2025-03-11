В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»

В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...