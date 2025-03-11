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В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 марта пройдет лекция «Цвет как код». Мероприятие начнется в 14.00 в здании на ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»

Научный сотрудник сектора отечественного искусства ХХ-ХХI веков ЕМИИ Ирина Кудрявцева предложит слушателям рассмотреть стратегии работы с категорией цвета у художников и архитекторов начала ХХ века.

«Поговорим о «трехцветной палитре» Кузьмы Петрова-Водкина, вариантах абстрактного искусства Василия Кандинского, Казимира Малевича, Пита Мондриана, значении цвета в живописи экспрессионистов и опыте советских художников 1920–1930-х годов. Отдельно рассмотрим деятельность Эрика Борхерта, его теоретические исследования об особенностях восприятии цвета и творческую практику, наследующую традиции школы Баухаус», — сообщает куратор в приглашении на лекцию.

В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»

Напомним, в корпусе отечественного искусства в эти дни проходят выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний» и «Эрих Борхерт в России».
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