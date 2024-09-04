В Академическом районе Екатеринбурга пять новых автобусных остановок получат официальное название

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Екатеринбурге во II полугодии 2024 года на восьми улицах установят знаки, запрещающие ...12.05.2023 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтируются и строятся 14 объектов
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Городские власти продолжают строительство и реконструкцию улиц в рамках национального ...15.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил ускорить реконструкцию и строительство объектов улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил ускорить реконструкцию и строительство ...05.07.2019 В Екатеринбурге утвердили проекты для строительства улично-дорожной сети в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Екатеринбурге утвердили проект планировки и проект межевания части территории ...11.02.2014 В Екатеринбурге новая улица в Верх-Исетском районе будет названа в честь легенды пожарной охраны Евгения Савкова
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2014. В администрации Екатеринбурга готовят проект постановления о присвоении новой улице в ...