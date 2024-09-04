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В Академическом районе Екатеринбурга пять новых автобусных остановок получат официальное название

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В Академическом районе Екатеринбурга пять новых автобусных остановок получат официальное название. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, на территории строящегося восьмого района Екатеринбурга появятся остановки: «Улица Тенистая» (на ул. Суходольской вблизи ул. Тенистой, в сторону ул. Светлореченской), «Поселок Светлореченский» (после реконструкции, на ул. Суходольской вблизи поселка Светлореченского, в сторону ул. Хрустальногорской и в сторону ул. Тенистой), «Улица Евгения Савкова» (на ул. Хрустальногорской, вблизи строящегося участка ул. Николая Кичигина и перекрестка улиц Хрустальногорской и Евгения Савкова, в сторону ул. Суходольской и в сторону ул. Архитектора Белянкина), «Улица Архитектора Белянкина» (на ул. Хрустальногорской, вблизи перекрестка улиц Хрустальногорской и Архитектора Белянкина, в сторону ул. Суходольской и в сторону ул. Рябинина) и «Школа № 31» (на ул. Евгения Савкова).

Ранее УрБК писал, что в Академическом районе Екатеринбурга состоялось торжественное открытие Академического районного суда на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. В ближайшее время в районе появится управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации.
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