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Власти Екатеринбурга планируют улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона Широкая речка

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге в ближайшее время начнется строительство новой дороги. Магистраль улучшит транспортную доступность микрорайона Широкая речка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Запланировано строительство и реконструкция улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Евгения Савкова и Новой с выходом на Объездную дорогу. Надеюсь, что в течение следующего года мы завершим проектирование и полностью выйдем на готовый проект, прошедший экспертизу. После чего будем обращаться в область за поддержкой для того, чтобы приступить к реализации проекта. Как только проект получит одобрение и будет включен в государственную программу, мы будем готовы выполнить все необходимые дальнейшие мероприятия по строительству транспортных артерий города», — рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник также напомнил, что изначально для улучшения транспортной доступности Широкой речки предполагалась реконструкция улиц Светлореченской и Суходольской — на участке от Объездной дороги до ЕКАД. Однако на этапе предпроектной оценки были обнаружены земельные участки и объекты недвижимости, попадающие в границы реконструируемых улиц. Также отмечалось отсутствие возможности увеличения пропускной способности перекрестка улицы Светлореченской и Объездной дороги.
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