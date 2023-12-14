Власти Екатеринбурга планируют улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона Широкая речка

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Администрация Екатеринбурга запланировала строительство съезда с Московского тракта. ...18.06.2021 В Екатеринбурге улицы 2-ю Новосибирскую и Лучистую подготовят к реконструкции
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил внести изменения в проекты планировки и ...17.09.2020 Екатеринбуржцы высоко оценили новую автодорогу, соединившую районы Академический и Широкая Речка
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2020. Жители Верх-Исетского района уральской столицы дали высокую оценку городским властям и ...02.09.2020 В Екатеринбурге запустили движение транспорта по новой дороге между районами Академический и Широкая Речка
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2020. В Екатеринбурге запустили движение автотранспорта по новой дороге, которая соединяет ...09.06.2009 Трест «Уралтрансспецстрой», занимающийся строительством дорог в новом микрорайоне «Академический», соединил объездную дорогу и улицу Серафимы Дерябиной
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2009. Трест «Уралтрансспецстрой», занимающийся строительством дорог в новом микрорайоне ...