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В Музее наивного искусства 23 февраля пройдет лекция «Серафина из Санлиса» в рамках проекта «Художницы наива»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье состоится лекция «Серафина из Санлиса» в рамках проекта «Художницы наива». Мероприятие начнется в 15.00 23 февраля в воскресенье по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба музея.

Героиней заключительной встречи цикла «Художницы наива» была выбрала Серафина Луи. Работая служанкой у богатых французов, она по ночам рисовала удивительные картины при тусклом свете свечей. Из-за недостатка средств Серафина использовала самодельные краски. Уникальность ее творчеству придает особая эмоциональность, достигаемая посредством детализации и колорита.

Научный сотрудник отдела наивного искусства Яна Таушканова в ходе мероприятия познакомит слушателей с творчеством Серафины Луи и ее непростой судьбой. Расскажет о встрече со знаменитым с Вильгельмом Уде и о первой выставке мастерицы.

Напомним, цикл мероприятий «Художницы наива» был запущен в рамках ретроспективной выставки Люси Вороновой. Проект посвящен женскому наивному искусству, аутсайдер-арту и примитивизму как в России, так и за ее пределами.

В рамках цикла мероприятий специалисты отдела наивного искусства ЕМИИ вместе со слушателями исследовали творчество выдающихся женщин-художниц. О ком-то из них организаторы проекта рассказали в формате лекций, погружаясь в биографии и творчество, с другими ценители искусства познакомились посредством практических занятий, где через опыт художественных практик изучали разные материалы и техники.
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