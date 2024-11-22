В Музее наивного искусства 23 февраля пройдет лекция «Серафина из Санлиса» в рамках проекта «Художницы наива»

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Пермь, архитектура и автопортрет

В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдут мероприятия для ценителей искусства ...

В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...

В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

В Музее наивного искусства Екатеринбурга 1 марта откроется выставка пермских художников «Пограничное состояние»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Музее наива (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 марта откроется выставка ...