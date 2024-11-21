В 2025 году федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...13.03.2024 Глава МЧС России Александр Куренков распорядился усилить межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе М-12
УрБК, Москва, 13.03.2024. Глава МЧС России Александр Куренков указал на необходимость усилить межведомственное ...02.11.2023 Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени
Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных ...02.11.2023 Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени
УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о ...