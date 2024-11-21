В 2025 году федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга

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Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...

Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...

Глава МЧС России Александр Куренков распорядился усилить межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе М-12

УрБК, Москва, 13.03.2024. Глава МЧС России Александр Куренков указал на необходимость усилить межведомственное ...

Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных ...

Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о ...