УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:24

В 2025 году федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга

УрБК, Москва, 20.02.2025. В 2025 году федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга. Об этом заявил премьер-министр Марат Хаснуллин, пишет Autonews.

Он уточнил, что еще через год трассу продлят до Тюмени. Маршрут трассы будет следующим: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Продление будет организовано в основном за счет реконструкции уже существующего дорожного полотна.

Напомним, что М-12 «Восток» от Москвы до Казани запустили 21 декабря 2023 года. Трасса является частью международного транспортного маршрута (коридора) Западная Европа — Западный Китай, и включена в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ).

Общая протяженность трассы на данный момент составляет 811 км, из них 47,52 км — платные участки проезда. Допустимая скорость — до 110 км/ч, но, но на некоторых участках возможно повышение скорости до 120–140 км/ч.

Ранее УрБК писал, что В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок 60% региональных трасс.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...

21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...

13.03.2024 Глава МЧС России Александр Куренков распорядился усилить межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе М-12

УрБК, Москва, 13.03.2024. Глава МЧС России Александр Куренков указал на необходимость усилить межведомственное ...

02.11.2023 Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных ...

02.11.2023 Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18