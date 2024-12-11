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В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс, сообщает департамент информполитики региона.

Данные показатели зафиксированы в паспорте национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденном в начале года. Именно приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов является приоритетной задачей нацпроекта, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на стратегической сессии Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачева, в нынешнем году планируется провести реконструкцию, капремонт и ремонт 273 километров региональных и местных автодорог. Внимание будет уделено внедрению цифровых технологий в дорожное хозяйство и развитию дорожного сервиса. Также одной из задач является снижение смертности в ДТП. К 2036 году этот показатель планируется уменьшить вдвое.
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