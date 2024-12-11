В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Свердловской области ...19.01.2024 В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил к 2027 году привести в нормативное состояние 85% ключевых региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Правительство Свердловской области на заседании под руководством губернатора Евгения ...08.06.2018 На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...18.04.2014 Около 3 млрд рублей выделит региональный дорожный фонд на реконструкцию улично-дорожной сети Екатеринбурга к ЧМ-2018
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2014. По итогам 2013 года объем дорожного фонда области за счет акцизов, транспортного налога ...