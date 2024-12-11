В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс

Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...