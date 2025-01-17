Мошенники придумали новую схему обмана пользователей на Wildberries

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества в отношении ...

Фишеры придумали способ хищения логинов и паролей у несовершеннолетних геймеров

УрБК, Москва, 13.12.2024. Мошенники придумали новую схему обмана геймеров. Они похищают логины и пароли через сайт с ...