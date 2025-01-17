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Вчера, 11:29

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей на Wildberries

УрБК, Москва, 19.02.2025. Служба информационной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Схема выглядит следующим образом: покупателю поступает звонок якобы от сотрудника маркетплейса, который сообщает об истечении «срока бесплатного хранения» и предлагает отменить заказ, чтобы не оплачивать хранение. Если клиент соглашается, звонящий просит назвать код, который ему поступит по смс.

«Мошенники не располагают данными о реальных заказах пользователей, поэтому совершают веерный обзвон, рассчитывая застать человека врасплох», — уточнили в пресс-службе объединенной компании.

Ранее маркетплейс выявил схему обману, рассчитанную на детей. Злоумышленники связываются с жертвой через фальшивый аккаунт в мессенджере от имени игровых блогеров. И под выгодным предлогом (например, покупки внутриигровых предметов по низкой цене) выманивают у детей данные карт родителей или данные для входа на маркетплейс.
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