В Свердловской области запустили проект для предпринимателей «Платформа роста»

Фото предоставлены пресс-службой СОФПП

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале запустили комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Ее реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентство стратегических инициатив. Оператором проекта в регионе выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), сообщает пресс-служба РВБ.О запуске «Платформы роста» для свердловских предпринимателей объявили на встрече с бизнес-сообществом региона главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин. Встреча состоялась в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.К программе присоединились около 20 свердловских предпринимателей — местные производители, работающие с товарами потребительского спроса.«По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера мы активно работаем над созданием условий для развития наших уральских брендов. «Платформа роста» обеспечивает масштабирование сильных региональных компаний. Проект точно попадает в поставленную на федеральном уровне задачу по доращиванию компаний МСП: помощи в переходе из микробизнеса в малый, из малого – в средний и далее. Сегодня в федеральный проект вошли 19 компаний из Свердловской области. Благодаря дополнительным инструментам — обучению и продвижению, логистической поддержке и специальным условиям размещения, компании могут достичь кратного роста», — сказал Дмитрий Ионин.Свердловская область стала 23-м регионом, в котором запущена «Платформа роста».«Мы видим в Свердловской области огромный потенциал для развития предпринимательства: как с точки зрения увеличения числа активных предпринимателей, сделавших ставку на онлайн-торговлю, так и с точки зрения качественного развития их брендов. Именно здесь появилось множество уже ставших знаменитыми отечественных компаний, помимо этого, ваш регион входит в десятку регионов России по росту продаж на Wildberries за прошедший год и занимает первое место по количеству продавцов в Уральском федеральном округе. Я верю, что вместе с «Платформой роста» мы не только откроем и вырастим новых национальных чемпионов, но и поможем реализовать экспортный потенциал, выведя локальные и федеральные бизнесы на международный уровень», — поделился главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.И.о. директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Храмцов рассказал, что для многих участников это не первый опыт — их бренды уже представлены на Wildberries.«Участие в программе открывает новые возможности: позволяет выстроить более эффективную работу, усилить продвижение, разобраться в нюансах логистики, аналитики и роста. «Платформа роста» — это не просто доступ к знаниям, а полноценная система поддержки. Фонд будет рядом на каждом этапе — от консультаций до помощи в решении организационных вопросов», — отметил Сергей Храмцов.«Платформа роста» была запущена в декабре 2024 года Объединенной компанией Wildberries & Russ при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Программа включает в себя целый ряд направлений поддержки предпринимателей: обучение продажам на Wildberries, сопровождение развития компании, поддержка на всех этапах работы на маркетплейсе и помощь в продвижении товаров, включая кросс-канальные инструменты с использованием онлайн- и офлайн-возможностей Wildberries & Russ, в том числе через самый охватный канал — наружную рекламу. Оборот резидентов «Платформы роста» за первые несколько месяцев существования проекта вырос на 68%.Сегодня в проекте больше 400 брендов из регионов России. «Платформа роста» уже вышла на международный уровень и доступна для бизнеса в Узбекистане. До конца года РВБ планируют присоединить к программе поддержки до 1 тыс. брендов из 40 регионов и увеличить оборот каждого участника в два раза.Также, в рамках торжественного открытия логистического объекта в Екатеринбурге на улице Перспективная было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта между компанией РВБ и Правительством Свердловской области. Объединенная компания Wildberries & Russ приступит к строительству второй очереди складского комплекса. Площадь логистического объекта увеличится на 62 тыс. кв. м и составит 230 тыс. кв. м.Кроме того, на Wildberries есть отдельная витрина «Сделано в Свердловской области», с товарами местных производителей.