Wildberries выявил новую схему мошенничества в отношении детей

УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, ...13.02.2024 Жительница Нижнего Тагила дважды стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В полицию Нижнего Тагила обратилась пенсионерка с заявлением о краже у нее почти 2,5 ...08.08.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог екатеринбуржцу взыскать с Wildberries деньги за дефектный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...10.07.2023 В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием
УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги
УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...