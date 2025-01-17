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17.01.2025

Wildberries выявил новую схему мошенничества в отношении детей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества в отношении детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Отмечается, что злоумышленники связываются с жертвой через фальшивый аккаунт в мессенджере от имени игровых блогеров. И под выгодным предлогом (например, покупки внутриигровых предметов по низкой цене) выманивают у детей данные карт родителей или данные для входа на маркетплейс.

После этого, используя сведения, полученные обманным путем, мошенники совершают покупки различных цифровых товаров на электронных площадках, которые затем перепродают по сниженной цене.
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