В екатеринбургском поселке Полеводство построят новую дорогу

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы. Проекты планировки и ...12.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект развития улично-дорожной сети в микрорайоне Уктус
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания для развития ...14.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о строительстве съезда с Московского тракта на Объездную дорогу
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Администрация Екатеринбурга запланировала строительство съезда с Московского тракта. ...14.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в поселке Шабровском
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в ...25.08.2014 Улица Латвийская в Екатеринбурге станет четырехполосной
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2014. По окончанию ремонтных работ на ул. Латвийской будет четыре полосы для движения ...