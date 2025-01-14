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Вчера, 09:03

В екатеринбургском поселке Полеводство построят новую дорогу

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. На территории планировочного микрорайона Горнощитского в Екатеринбурге построят новую дорогу. Ее проложат к жилым домам по улице Животноводов в поселке Полеводство. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Проект планировки и межевания территории для строительства дороги утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Общая длина проектируемых участков улично-дорожной сети составляет 0,87 километра. Предусмотрено устройство проезжей части длиной 870 метров и шириной 6 метров (две полосы по 3 метра каждая), а также тротуаров шириной от 1,5 до 2,5 метров.
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