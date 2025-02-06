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Сегодня, 10:01

Годовая инфляция в России ускорилась до 9,99%

УрБК, Москва, 13.02.2025. Годовая инфляция в России с 4 по 10 февраля ускорилась с 9,92% до 9,99%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

Недельная инфляция составила 0,23%. Цены на продовольственные товары за отчетный период увеличились на 0,39%, на непродовольственные — на 0,10%, а услуги подорожали на 0,14%.

Ранее стало известно, что почти 40% российских компаний запланировали повысить цены в начале 2025 года.
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