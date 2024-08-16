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Вчера, 13:09

Почти 40% российских компаний запланировали повысить цены в начале года

УрБК, Москва, 06.02.2025. 37% российских компаний запланировали повысить цены в начале 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) за IV квартал 2024 года, пишет РБК.

Отмечается, что это рекордный показатель с начала 2018 года. В октябре прошлого года цены планировали повысить 23% компаний, в июле — 16%, в апреле — 19%.

Добавим, что по итогам 2024 года инфляция в Свердловской области составила 10,02%. Этот показатель оказался выше, чем значение инфляции по Уральскому федеральному округу (8,83%) и по России в целом (9,52%).
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