Почти 40% российских компаний запланировали повысить цены в начале года

Центробанк зафиксировал ускорение годовой инфляции в июле в 76 субъектах Российской Федерации. В целом по стране этот ...16.08.2024 ЦБ зафиксировал ускорение годовой инфляции в июле в 76 субъектах Российской Федерации
УрБК, Москва, 16.08.2024. Центробанк зафиксировал ускорение годовой инфляции в июле в 76 субъектах Российской ...01.07.2024 ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2024 год
Прогноз Банка России по инфляции на 2024 год будет пересмотрен, поскольку фактический рост цен выше прогнозируемого. Об ...21.11.2023 Критическая потребность российского бизнеса в импорте сырья снизилась до 3,1% с 30%
УрБК, Москва, 21.11.2023. Критическая потребность российских компаний в импортозамещении по сравнению с прошлым годом ...01.08.2018 Из-за повышения ставки НДС цены вырастут у 80% крупных российских компаний
УрБК, Москва, 01.08.2018. Большинство (80%) крупных российских компаний планируют повысить цены на свою продукцию из-за ...