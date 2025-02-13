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Сегодня, 10:24

Годовая инфляция в России ускорилась до 10,07%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Годовая инфляция в России с 18 по 24 февраля ускорилась с 10% до 10,07%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

Недельная инфляция составила 0,23%. Цены на продовольственные товары за отчетный период увеличились на 0,35%. Стоимость непродовольственных товаров снизилась 0,01%, а услуги подорожали на 0,3%.

Ранее УрБК писал, что ускорение инфляции в России связано с увеличением затрат производителей и поставщиков, а также с сокращением предложения ряда товаров.
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