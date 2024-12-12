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12.12.2024

Кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах

УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, связанной с использованием маркетплейсов, пишут «Известия».

Он рассказал, что злоумышленники создают Telegram-боты, которые выдают себя за официальные аккаунты маркетплейсов или службы поддержки. Эти боты предлагают помощь пользователям в решении проблем с заказами или аккаунтами, запрашивая при этом логины и пароли для доступа к личным кабинетам.

«Полагая, что общаются с представителями компании, люди соглашаются и передают свои данные, не осознавая, что имеют дело с мошенниками», — отметил А. Немкин.

Получив доступ к аккаунтам, мошенники могут изменять пароли, оформлять заказы от имени пользователей и выводить средства с их внутренних балансов, присваивая деньги себе.

Кроме того, мошенники применяют еще одну схему обмана: они рассылают ссылки на фишинговые сайты, имитирующие страницы входа на маркетплейсы. После того, как человек вводит свои данные, злоумышленники перехватывают их и получают доступ к реальному личному кабинету.

Ранее УрБК писал об участившихся случаях мошенничества под предлогом трудоустройства в ЦБ.
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