УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:28

Федеральное общество сетевой торговли предложило ввести рейтинги для покупателей маркетплейсов

УрБК, Москва, 17.12.2024. Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило письма популярным маркетплейсам с предложением ввести систему рейтингов для покупателей товаров, пишут «Ведомости».

Авторы инициативы, ссылаясь на исследование Data Insight, сообщают, что 87% активных российских продавцов на маркетплейсах сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей или утратой при доставке, мошенничеством, а также дополнительными расходами на логистику. Все это приводит к потерям до 16% от оборота продавцов.

Ранее УрБК писал, что кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах. Злоумышленники создают Telegram-боты, которые выдают себя за официальные аккаунты маркетплейсов или службы поддержки. Эти боты предлагают помощь пользователям в решении проблем с заказами или аккаунтами, запрашивая при этом логины и пароли для доступа к личным кабинетам.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2024 Фишеры придумали способ хищения логинов и паролей у несовершеннолетних геймеров

УрБК, Москва, 13.12.2024. Мошенники придумали новую схему обмана геймеров. Они похищают логины и пароли через сайт с ...

12.12.2024 Кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах

УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, ...

11.07.2024 Медианный оборот продавцов на маркетплейсах в РФ вырос на 43,4% за 5 месяцев 2024 года

УрБК, Москва, 11.07.2024. В январе-мае 2024 года медианный оборот продавцов на российских маркетплейсах вырос на 43,4% ...

25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...

05.03.2024 Госдума рассмотрит законопроект о запрете платного возврата товаров на маркетплейсах

УрБК, Москва, 05.03.2024. В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Документ размещен в ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18