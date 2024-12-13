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13.12.2024

Фишеры придумали способ хищения логинов и паролей у несовершеннолетних геймеров

УрБК, Москва, 13.12.2024. Мошенники придумали новую схему обмана геймеров. Они похищают логины и пароли через сайт с предложением бесплатных донатов для игр, популярных у детей, сообщили в «Лаборатории Касперского». Об этом пишут « Известия».

Хакеры разработали фейковый сайт, где якобы можно получить игровую валюту (робуксы, золото и гемы) для таких игр, как Roblox, Standoff 2 и Brawl Stars. Геймерам предлагается выбрать игру, указать количество бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. После ввода данные попадают в руки мошенникам.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова сообщила, что за 11 месяцев 2024 года в России было зафиксировано более 1,7 млн попыток перехода на фишинговые страницы в области онлайн-игр.

«Фишеры придумывают все новые приманки и используют методы социальной инженерии. Они создают ощущение, что нужно торопиться: на сайте указано, что акция ограничена по времени — якобы бонусы раздаются в рекламных целях», — рассказала О. Свистунова.

Ранее УрБК писал, что кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах.
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