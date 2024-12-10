ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства

УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России предупредил граждан об учащении случаев мошенничества под предлогом трудоустройства, сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ.



Мошенники размещают в интернете вакансии о работе в Банке России, государственных и иных крупных организациях, а затем просят откликнувшихся соискателей заполнить анкету, получая доступ к персональной и банковской информации.



Затем злоумышленники назначают удаленное собеседование под предлогом невозможности личной встречи. В ходе беседы они втираются в доверие гражданам, предлагая под различными предлогами перевести деньги, якобы необходимые для подписания трудового договора: на медосмотр, спецодежду, обучение и так далее.



В некоторых случаях преступники предлагают установить на телефон некое приложение, которое по факту получает доступ к банковским приложениям пользователя и позволяет преступникам вывести средства с карт и счетов своей жертвы.