ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...13.10.2023 В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными
В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными в приемной ЦБ РФ. Об этом ...13.10.2023 В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными
УрБК, Москва, 13.10.2023. В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными ...06.02.2023 ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов
УрБК, Москва, 06.02.2023. О новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов рассказал заместитель председателя ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...